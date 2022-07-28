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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Нефтчи - Арис
Нефтчи - Арис: обзор матча 28 июля 2022
Нефтчи
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Арис
38'
Г. Донье
57'
Э. Исрафилов
62'
К. Сайеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нефтчи - Арис
Желтая карточка
Ф. Юсифли
90'
+2
Замена
О. Булудов
️️️️
К. Сайеф
89'
82'
Вторая желтая
М. Браун
Замена
Ф. Юсифли
️️️️
Э. Исрафилов
81'
67'
Замена
Е. Яблонский
️️️️
Л. Бенгтссон
ГОЛ! 3:0!
К. Сайеф
Пас отдал
Э. Махмудов
62'
59'
Желтая карточка
Дельмиру
ГОЛ! 2:0!
Э. Исрафилов
Пас отдал
К. Сайеф
57'
40'
Желтая карточка
М. Браун
ГОЛ! 1:0!
Г. Донье
Пас отдал
Э. Махмудов
38'
Желтая карточка
V. Stankovic
32'
Желтая карточка
А. Салахли
25'
6'
Желтая карточка
Ф. Брорссон
4'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
19
Азер Салахли
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
6
Атаа Жабер
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
1
Иван Бркич
ЦФ
11
Годсвей Донье
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Арис
1
Вана Алвес
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
5
Морган Браун
ЦП
21
Михлали Маямбела
ЦФ
31
Кажу
ЦФ
14
Лео Бенгтссон
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Нефтчи
93
Рза Джафаров
ВР
26
Омар Булудов
ЦЗ
73
Ramin Nasirli
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
10
Азер Алиев
ПП
0
M. Abbasov
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
27
Фарид Юсифли
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
17
Костас Пилеас
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
5
Yanis Dede-Lhomme
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
9
Daniel Sikorski
ЦФ
27
Floriss Djave
ЦФ
2-4-1-4
19
Салахли
4
Кверквелия
16
Сайеф
8
Махмудов
23
Исрафилов
6
Жабер
7
Лаваль
26
Мбодж
6
11
Донье
1
Бркич
3-3-4
1
Алвес
20
Яго
16
Брорссон
13
Дельмиру
30
37
Сзоке
5
Браун
14
Гомис
14
Бенгтссон
31
Кажу
21
Маямбела
16
Сайеф
26
Булудов
26
Булудов
16
Сайеф
23
Исрафилов
27
Юсифли
27
Юсифли
23
Исрафилов
14
Бенгтссон
14
Яблонский
14
Яблонский
14
Бенгтссон
Остались в запасе
Нефтчи
Арис
17
Рахман Гаджиев
АП
93
Рза Джафаров
ВР
73
Ramin Nasirli
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
0
M. Abbasov
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
90
Эллинас Софрониу
ВР
17
Костас Пилеас
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
5
Yanis Dede-Lhomme
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
9
Daniel Sikorski
ЦФ
27
Floriss Djave
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
17
Рахман Гаджиев
АП
93
Рза Джафаров
ВР
73
Ramin Nasirli
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
0
M. Abbasov
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
17
Костас Пилеас
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
5
Yanis Dede-Lhomme
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
9
Daniel Sikorski
ЦФ
27
Floriss Djave
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Нефтчи - Арис
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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