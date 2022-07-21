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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арис - Нефтчи
Арис - Нефтчи: обзор матча 21 июля 2022
Арис
21.07.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Нефтчи
53'
Кажу
66'
Я. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арис - Нефтчи
Замена
Е. Яблонский
️️️️
М. Шполярич
83'
82'
Желтая карточка
Г. Донье
Замена
D. Sikorski
️️️️
Я. Гомис
82'
Замена
А. Мукету-Муссунда
️️️️
М. Браун
82'
76'
Замена
G. Pato
️️️️
Ю. Лаваль
69'
Замена
И. Зульфукарлы
️️️️
М. Мбодж
ГОЛ! 2:0!
Я. Гомис
66'
Замена
К. Пилеас
️️️️
М. Маямбела
62'
ГОЛ! 1:0!
Кажу
53'
Желтая карточка
Ф. Брорссон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
13
Дельмиру
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
5
Морган Браун
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
14
Янник Гомис
ЦФ
21
Михлали Маямбела
ЦФ
31
Кажу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Нефтчи
19
Азер Салахли
ЛЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
6
V. Stankovic
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
1
Иван Бркич
ЦФ
11
Годсвей Донье
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Арис
28
Neofytos Stylianou
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
17
Костас Пилеас
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
5
Yanis Dede-Lhomme
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Floriss Djave
ЦФ
14
Лео Бенгтссон
ЦФ
9
Daniel Sikorski
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
10
Азер Алиев
ПП
27
Фарид Юсифли
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
3-1-3-3
1
Алвес
13
Дельмиру
16
Брорссон
20
Яго
10
Шполярич
5
Браун
30
37
Сзоке
31
Кажу
21
Маямбела
14
Гомис
1-2-1-5
19
Салахли
8
Махмудов
23
Исрафилов
7
Лаваль
6
11
Донье
1
Бркич
26
Мбодж
5
21
Маямбела
17
Пилеас
17
Пилеас
21
Маямбела
5
Браун
5
Мукету-Муссунда
5
Мукету-Муссунда
5
Браун
10
Шполярич
14
Яблонский
14
Яблонский
10
Шполярич
14
Гомис
9
9
14
Гомис
26
Мбодж
21
Зульфукарлы
21
Зульфукарлы
26
Мбодж
7
Лаваль
21
21
7
Лаваль
Остались в запасе
Арис
Нефтчи
28
Neofytos Stylianou
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
5
Yanis Dede-Lhomme
ЦЗ
27
Floriss Djave
ЦФ
14
Лео Бенгтссон
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
17
Рахман Гаджиев
АП
26
Омар Булудов
ЦЗ
10
Азер Алиев
ПП
27
Фарид Юсифли
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
5
Yanis Dede-Lhomme
ЦЗ
27
Floriss Djave
ЦФ
14
Лео Бенгтссон
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
17
Рахман Гаджиев
АП
26
Омар Булудов
ЦЗ
10
Азер Алиев
ПП
27
Фарид Юсифли
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Самир Абасов
Статистика матча Арис - Нефтчи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
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