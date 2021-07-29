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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Арда
Хапоэль БШ - Арда: обзор матча 29 июля 2021
Хапоэль БШ
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Арда
5'
Э. Аколатсе
71'
Ю. Энса
84'
Р. Хатуэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хапоэль БШ - Арда
ГОЛ! 3:0!
Р. Хатуэль
Пас отдал
Ю. Энса
84'
73'
Замена
R. Rumenov
️️️️
E. Martinov
72'
Замена
I. Tilev
️️️️
С. Делев
ГОЛ! 2:0!
Ю. Энса
71'
Замена
И. Шехтер
️️️️
С. Йехезкель
67'
Замена
D. Petrucci
️️️️
Э. Аколатсе
60'
Замена
Д. Мича
️️️️
R. Gordana
60'
56'
Замена
T. Yordanov
️️️️
С. Ковачев
Замена
И. Абу
️️️️
О. Дадья
51'
46'
Замена
J.
️️️️
I. Kokonov
45'
+2
Желтая карточка
P. Krumov
25'
Желтая карточка
С. Делев
ГОЛ! 1:0!
Э. Аколатсе
Пас отдал
М. Барейро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
8
Рамзи Сафури
ЦФ
8
Roy Gordana
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
13
Юджен Энса
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Арда
33
Иван Караджов
ВР
36
Milen Stoev
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
11
Aleksandar Georgiev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
80
Лачезар Котев
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
74
Plamen Krumov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
12
Aviv Solomon
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
88
Davide Petrucci
ЦФ
5
Ияд Абу
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Арда
30
Vasil Simeonov
ЦФ
5
Petko Ganev
ЦФ
10
Rumen Rumenov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
37
Juninho
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
29
Georgi Atanasov
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
3-2-4
1
Харуш
33
Келтьенс
35
Барейро
7
Аколатсе
18
Тиби
4
Витор
8
Сафури
13
Энса
11
Йехезкель
8
5
33
Караджов
11
74
20
80
Котев
27
7
Аколатсе
88
88
7
Аколатсе
30
Дадья
5
Абу
5
Абу
30
Дадья
8
15
Мича
15
Мича
8
11
Йехезкель
9
Шехтер
9
Шехтер
11
Йехезкель
27
10
10
27
7
Делев
33
33
7
Делев
17
37
37
17
10
Ковачев
99
99
10
Ковачев
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Арда
55
Нив Элиаси
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
12
Aviv Solomon
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
30
Vasil Simeonov
ЦФ
5
Petko Ganev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
29
Georgi Atanasov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
55
Нив Элиаси
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
12
Aviv Solomon
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
Остались в запасе
30
Vasil Simeonov
ЦФ
5
Petko Ganev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
29
Georgi Atanasov
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Хапоэль БШ - Арда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
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Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
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Арда
- : -
29.11.2026
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1 : 1
21.11.2026
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3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
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