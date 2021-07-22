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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арда - Хапоэль БШ
Арда - Хапоэль БШ: обзор матча 22 июля 2021
Арда
22.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Хапоэль БШ
52'
М. Барейро
78'
Д. Мича
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арда - Хапоэль БШ
89'
Желтая карточка
Р. Хатуэль
Желтая карточка
С. Делев
88'
88'
Желтая карточка
Э. Тиби
Желтая карточка
J.
88'
87'
Желтая карточка
М. Витор
81'
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
Ю. Энса
81'
Замена
D. Petrucci
️️️️
R. Gordana
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мича
Пас отдал
Ю. Энса
76'
Желтая карточка
С. Йехезкель
Замена
I. Tilev
️️️️
M. Stoev
72'
Замена
J.
️️️️
T. Yordanov
72'
66'
Желтая карточка
Д. Келтьенс
Замена
С. Ковачев
️️️️
I. Kokonov
65'
65'
Замена
С. Йехезкель
️️️️
И. Шехтер
65'
Замена
Т. Йосефи
️️️️
Э. Аколатсе
61'
Желтая карточка
R. Gordana
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Барейро
Замена
A. Georgiev
️️️️
K. Stoyanov
39'
Желтая карточка
K. Stoyanov
30'
Желтая карточка
M. Stoev
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
33
Иван Караджов
ВР
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
74
Plamen Krumov
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
80
Лачезар Котев
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
13
Юджен Энса
ЦФ
8
Рамзи Сафури
ЦФ
8
Roy Gordana
ЦФ
5
Ияд Абу
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Арда
29
Georgi Atanasov
ЦФ
30
Vasil Simeonov
ЦФ
5
Petko Ganev
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
10
Rumen Rumenov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
37
Juninho
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
11
Aleksandar Georgiev
ЦФ
Хапоэль БШ
30
Ор Дадья
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
15
Дор Мича
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
88
Davide Petrucci
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
5
33
Караджов
80
Котев
7
Делев
17
25
27
3-2-5
1
Харуш
18
Тиби
33
Келтьенс
35
Барейро
7
Аколатсе
4
Витор
9
Шехтер
5
Абу
8
8
Сафури
13
Энса
17
10
Ковачев
10
Ковачев
17
36
33
33
36
99
37
37
99
25
11
11
25
7
Аколатсе
30
Йосефи
30
Йосефи
7
Аколатсе
13
Энса
77
Хатуэль
77
Хатуэль
13
Энса
8
88
88
8
9
Шехтер
11
Йехезкель
11
Йехезкель
9
Шехтер
Остались в запасе
Арда
Хапоэль БШ
29
Georgi Atanasov
ЦФ
30
Vasil Simeonov
ЦФ
5
Petko Ganev
ЦФ
10
Rumen Rumenov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
30
Ор Дадья
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
15
Дор Мича
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
29
Georgi Atanasov
ЦФ
30
Vasil Simeonov
ЦФ
5
Petko Ganev
ЦФ
10
Rumen Rumenov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Остались в запасе
30
Ор Дадья
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
15
Дор Мича
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Арда - Хапоэль БШ
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
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