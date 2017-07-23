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FONBET Кубок России 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Арарат-Армения
Олимп-Долгопрудный - Арарат-Армения: обзор матча 23 июля 2017
Олимп-Долгопрудный
23.07.2017, воскресенье, 16:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
1 : 3
Завершен
Арарат-Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Арарат-Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
- : -
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
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Олимп-Долгопрудный
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