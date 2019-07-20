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Олимп - Арарат
Олимп - Арарат: обзор матча 20 июля 2019
Олимп
20.07.2019, суббота, 17:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
2 : 3
Завершен
Арарат
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимп - Арарат
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Знамя Труда
1 : 2
02.11.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Олимп
1 : 1
26.10.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Ленинградец
0 : 0
19.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур
Родина
2 : 2
12.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Олимп
2 : 0
05.10.2019
Коломна
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Квант
2 : 5
09.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур
Ротор (мол)
4 : 1
02.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур
Арарат
0 : 3
26.10.2019
Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
Зоркий
4 : 2
19.10.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур
Салют
3 : 0
12.10.2019
Арарат
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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Олимп
Арарат
«Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ
2024.10.10 15:28
1
Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ, если кто-то не пройдет лицензирование»
2020.05.25 12:58
1
Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб
2020.05.25 12:20
3
Вице-президент «Долгопрудного»: «Клуб объединится с «Олимпом, главным тренером будет Билялетдинов»
2020.05.21 16:37
1
«Олимп» и «Долгопрудный» могут объединиться для выступления в ФНЛ
2020.05.21 15:40
«Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ
2024.10.10 15:28
1
Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ, если кто-то не пройдет лицензирование»
2020.05.25 12:58
1
Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб
2020.05.25 12:20
3
Вице-президент «Долгопрудного»: «Клуб объединится с «Олимпом, главным тренером будет Билялетдинов»
2020.05.21 16:37
1
«Олимп» и «Долгопрудный» могут объединиться для выступления в ФНЛ
2020.05.21 15:40
«Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию
2020.02.06 07:20
6
«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»
2019.10.16 23:35
19
ЦСКА – о дебютном голе Лукаса Сантоса: «Первый маленький шедевр»
2019.09.09 22:34
1
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
2019.09.09 13:35
4
Помазун, Шарлия, Лукас Сантос – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Араратом»
2019.09.09 11:48
1
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