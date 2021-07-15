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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арарат - Фехервар
Арарат - Фехервар: обзор матча 15 июля 2021
Арарат
15.07.2021, четверг, 16:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Фехервар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арарат - Фехервар
89'
Желтая карточка
Л. Него
Желтая карточка
К. Мурадян
86'
61'
Замена
П. Дардаи
️️️️
Ф. Бамгбойе
Замена
D. Manoyan
️️️️
Э. Малакян
54'
46'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
L. Houri
11'
Замена
В. Муслиу
️️️️
М. Люфтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат
88
Жирайр Маргарян
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
29
Marko Prljević
ЦФ
0
A. Arakelyan
ЦФ
98
Mory Kone
ЦФ
45
Vsevolod Ermakov
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Фехервар
1
Адам Ковачик
ВР
2
Стопира
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
95
Alef
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
33
Lyes Houri
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Арарат
33
Аванес Назарян
ЦЗ
0
I. Stanojevic
ЦФ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
0
D. Manoyan
ЦФ
15
Arsen Sadoyan
ЦФ
2
Robert Hakobyan
ЦФ
Фехервар
28
Адриан Рус
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
63
Dániel Kovács
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
10
István Kovács
ЦФ
85
Olivér Dinnyés
ЦФ
9
Evandro
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
3-2-4
88
Маргарян
19
Мурадян
15
Мкоян
8
Дебле
7
Малакян
29
45
98
0
3-2-1-2-2
1
Ковачик
6
Люфтнер
2
Хайстер
5
Фиола
77
Него
2
Стопира
95
70
Бамгбойе
7
Петряк
11
Николич
33
9
9
7
Малакян
0
0
7
Малакян
6
Люфтнер
26
Муслиу
26
Муслиу
6
Люфтнер
33
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
33
70
Бамгбойе
10
Дардаи
10
Дардаи
70
Бамгбойе
Остались в запасе
Арарат
Фехервар
33
Аванес Назарян
ЦЗ
0
I. Stanojevic
ЦФ
15
Arsen Sadoyan
ЦФ
2
Robert Hakobyan
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
63
Dániel Kovács
ЦФ
28
Адриан Рус
ЦЗ
10
Samy Bourard
ЦФ
10
István Kovács
ЦФ
85
Olivér Dinnyés
ЦФ
9
Evandro
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
33
Аванес Назарян
ЦЗ
0
I. Stanojevic
ЦФ
15
Arsen Sadoyan
ЦФ
2
Robert Hakobyan
ЦФ
Остались в запасе
63
Dániel Kovács
ЦФ
28
Адриан Рус
ЦЗ
10
Samy Bourard
ЦФ
10
István Kovács
ЦФ
85
Olivér Dinnyés
ЦФ
9
Evandro
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Арарат - Фехервар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арарат
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Арарат
1 : 1
21.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
1 : 0
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
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