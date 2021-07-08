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Фехервар - Арарат
Фехервар - Арарат: обзор матча 08 июля 2021
Фехервар
08.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Арарат
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фехервар - Арарат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Арарат
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Арарат
1 : 1
21.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
1 : 0
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Информация о матче
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