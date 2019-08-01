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Аполлон - Шэмрок Роверс
Аполлон - Шэмрок Роверс: обзор матча 01 августа 2019
Аполлон
01.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Шэмрок Роверс
18'
Э. Зелая
102'
А. Сардинеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Шэмрок Роверс
Желтая карточка
А. Сардинеро
120'
ГОЛ! 2:0!
А. Сардинеро
102'
Красная карточка
Ф. Папулис
67'
Желтая карточка
Я. Янниотас
58'
Желтая карточка
Э. Зелая
29'
ГОЛ! 1:0!
Э. Зелая
18'
Желтая карточка
Х. Кириаку
7'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Аполлон - Шэмрок Роверс
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Аполлон
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- : -
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2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
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