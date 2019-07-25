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Лига Европы 2026/2027
Шэмрок Роверс - Аполлон
Шэмрок Роверс - Аполлон: обзор матча 25 июля 2019
Шэмрок Роверс
25.07.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Аполлон
5'
Ф. Папулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шэмрок Роверс - Аполлон
83'
Красная карточка
Э. Сачетти
68'
Желтая карточка
Э. Сачетти
Желтая карточка
С. Кавана
61'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
51'
29'
Желтая карточка
Э. Зелая
13'
Желтая карточка
Э. Юсте
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Папулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Аполлон
17
Жоау Педру
ЦЗ
5
Эстебан Сачетти
ЦП
10
Саша Маркович
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
13
Фотис Папулис
ЦФ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Шэмрок Роверс
18
Грэм Камминс
ЦФ
Аполлон
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
25
Харис Кириаку
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
1-3
1
Маннус
17
О'Брайен
11
Кавана
8
Финн
29
Бирн
1-3-1-3
17
Педру
5
Сачетти
10
Маркович
11
Бесса
70
Янниотас
6
Юсте
11
Зелая
13
Папулис
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Аполлон
18
Грэм Камминс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
25
Харис Кириаку
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
18
Грэм Камминс
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
25
Харис Кириаку
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Шэмрок Роверс - Аполлон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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