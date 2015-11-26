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Расписание матчей
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Шальке-04 - АПОЭЛ
Шальке-04 - АПОЭЛ: обзор матча 26 ноября 2015
Шальке-04
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
1 : 0
Завершен
АПОЭЛ
86'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - АПОЭЛ
Пенальти не реализован!
Д. Аого
89'
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
С. Ритер
86'
Замена
С. Ритер
️️️️
Ж. Кайсара
83'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
80'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Й. Гайс
79'
77'
Замена
Вандер
️️️️
К. Хараламбидис
62'
Желтая карточка
Карлао
Замена
М. Майер
️️️️
Ф. Ди Санто
62'
54'
Замена
К. Макридис
️️️️
П. Сотириу
50'
Желтая карточка
Винисиус
31'
Замена
И. Астис
️️️️
М. Антониадес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Макс Майер
АП
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
77
Вандер
ЦП
14
Семир Штилич
АП
13
Константинос Макридис
АП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Ферманн
32
Матип
3
Аого
80
Кайсара
33
Нойштедтер
30
Гайс
27
Горецка
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
4-4-1-1
24
Ватерман
28
Мариу Сержиу
23
Антониадес
50
Карлао
3
Гильерме
10
Хараламбидис
26
Мораиш
18
Артиматас
16
Винисиус
30
Де Винсенти
79
Сотириу
80
Кайсара
27
Ритер
27
Ритер
80
Кайсара
30
Гайс
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
30
Гайс
9
Ди Санто
7
Майер
7
Майер
9
Ди Санто
23
Антониадес
23
Астис
23
Астис
23
Антониадес
10
Хараламбидис
77
Вандер
77
Вандер
10
Хараламбидис
79
Сотириу
13
Макридис
13
Макридис
79
Сотириу
Остались в запасе
Шальке-04
АПОЭЛ
11
Фабиан Резе
ЛВ
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
14
Семир Штилич
АП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
Остались в запасе
14
Семир Штилич
АП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Шальке-04 - АПОЭЛ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Фелтинс-Арена
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