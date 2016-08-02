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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Русенборг
АПОЭЛ - Русенборг: обзор матча 02 августа 2016
АПОЭЛ
02.08.2016, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Русенборг
90'
Вандер
90'
Т. Де Винсенти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Русенборг
Желтая карточка
Вандер
90'
90'
Желтая карточка
Х. Орн Ейхолфссон
ГОЛ! 2:0!
Т. Де Винсенти
90'
ГОЛ! 1:0!
Вандер
90'
87'
Замена
Й. Бьордаль
️️️️
М. Йенсен
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
83'
80'
Желтая карточка
Й. Свенссон
77'
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
Ф. Мидтсьё
Замена
Вандер
️️️️
Г. Эфрем
72'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
16
Винисиус
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
26
Нуну Мораиш
АП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Русенборг
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
31
Майк Йенсен
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
7
Пал-Андре Хелланд
РФ
АПОЭЛ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
77
Вандер
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Русенборг
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
2-3-2-1
24
Ватерман
50
Карлао
23
Астис
11
Александру
16
Винисиус
7
Эфрем
26
Мораиш
30
Де Винсенти
79
Сотириу
2-5-1-2
4
Региниуссен
15
Орн Ейхолфссон
31
Йенсен
18
Мидтсьё
16
Конрадсен
16
Скельвик
22
Свенссон
11
де Ланлай
7
Хелланд
9
Гюткьяер
7
Эфрем
77
Вандер
77
Вандер
7
Эфрем
31
Йенсен
14
Бьордаль
14
Бьордаль
31
Йенсен
18
Мидтсьё
10
Вилхьялмссон
10
Вилхьялмссон
18
Мидтсьё
Остались в запасе
АПОЭЛ
Русенборг
28
Мариу Сержиу
ПЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
28
Мариу Сержиу
ПЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча АПОЭЛ - Русенборг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
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3 : 1
08.11.2026
Арис
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Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
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Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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