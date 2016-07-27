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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Русенборг - АПОЭЛ
Русенборг - АПОЭЛ: обзор матча 27 июля 2016
Русенборг
27.07.2016, среда, 20:15
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
АПОЭЛ
45'
Й. Скельвик
67'
Г. Эфрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - АПОЭЛ
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
Ф. Мидтсьё
80'
67'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эфрем
65'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Вандер
Желтая карточка
Й. Свенссон
61'
ГОЛ! 1:0!
Й. Скельвик
45'
16'
Желтая карточка
И. Астис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
31
Майк Йенсен
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
7
Пал-Андре Хелланд
РФ
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ОП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
77
Вандер
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Русенборг
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
АПОЭЛ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
2-5-1-2
4
Региниуссен
15
Орн Ейхолфссон
18
Мидтсьё
16
Конрадсен
22
Свенссон
16
Скельвик
31
Йенсен
11
де Ланлай
9
Гюткьяер
7
Хелланд
2-1-4-1
24
Ватерман
50
Карлао
23
Астис
18
Артиматас
77
Вандер
26
Мораиш
11
Александру
16
Винисиус
79
Сотириу
18
Мидтсьё
10
Вилхьялмссон
10
Вилхьялмссон
18
Мидтсьё
77
Вандер
7
Эфрем
7
Эфрем
77
Вандер
Остались в запасе
Русенборг
АПОЭЛ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
Остались в запасе
28
Мариу Сержиу
ПЗ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Русенборг - АПОЭЛ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
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