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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - АПОЭЛ
Челси - АПОЭЛ: обзор матча 08 декабря 2009
Челси
08.12.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 6 тур
2 : 2
Завершен
АПОЭЛ
19'
М. Эссьен
26'
Д. Дрогба
6'
М. Жевлаков
87'
Н. Миросавлевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - АПОЭЛ
ГОЛ! 2:2!
Н. Миросавлевич
Желтая карточка
С. Пурсайтидис
Замена
М. Брешка
️️️️
М. Жевлаков
Замена
Ф. Борини
️️️️
Г. Какута
Замена
Н. Миросавлевич
️️️️
К. Косовски
Замена
М. Элиа
️️️️
А. Хаджи
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
М. Эссьен
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:1!
М. Эссьен
19'
Желтая карточка
Ю. Жирков
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Жевлаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ЛП
12
Джо Коул
ЦП
13
Флоран Малуда
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
12
Джон Оби Микел
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
32
Алтын Хаджи
ЛЗ
3
Паулу Жорже
ЦЗ
24
Йоост Брурсе
ЦЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
11
Камил Косовски
ЛП
26
Нуну Мораиш
ЦП
33
Хрисис Михаил
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
23
Элиу Пинту
ЦФ
21
Марцин Жевлаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Даниэль Пиллискирк
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
17
Маринос Сациас
ЦП
20
Жеан Паулиста
ЦФ
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
37
Марио Брешка
ЦФ
30
Ненад Миросавлевич
ЦФ
4-4-1-1
22
Тернбулл
18
Жирков
26
Терри
6
Карвалью
0
Беллетти
2
Эссьен
12
Коул
13
Малуда
12
Оби Микел
5
Какута
11
Дрогба
4-4-2
22
Хиотис
7
Пурсайтидис
3
Жорже
24
Брурсе
32
Хаджи
10
Хараламбидис
26
Мораиш
33
Михаил
11
Косовски
21
Жевлаков
23
Пинту
2
Эссьен
8
Лэмпард
8
Лэмпард
2
Эссьен
5
Какута
16
Борини
16
Борини
5
Какута
21
Жевлаков
37
Брешка
37
Брешка
21
Жевлаков
32
Хаджи
19
Элиа
19
Элиа
32
Хаджи
11
Косовски
30
Миросавлевич
30
Миросавлевич
11
Косовски
Остались в запасе
Челси
АПОЭЛ
19
Даниэль Пиллискирк
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
20
Жеан Паулиста
ЦФ
17
Маринос Сациас
ЦП
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
19
Даниэль Пиллискирк
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
39
Николя Анелька
ЦФ
Остались в запасе
20
Жеан Паулиста
ЦФ
17
Маринос Сациас
ЦП
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Челси - АПОЭЛ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Помощники судьи:
Никола Николетти
Лука Маджани (оба - Италия)
Резервный судья:
Антонио Дамато (Италия)
Делегат:
Казимиж Олешек (Польша)
Инспектор:
Йорн-Вест Ларсен (Дания)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
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