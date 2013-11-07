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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Бордо
АПОЭЛ - Бордо: обзор матча 07 ноября 2013
АПОЭЛ
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
14'
Н. Александру
55'
Н. Мораиш
45+2'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Бордо
Желтая карточка
М. Оливейра
90'
+4
Желтая карточка
У. Пардо
90'
+2
Замена
А. Соломоу
️️️️
Э. Алонефтис
90'
73'
Замена
Х. Сако
️️️️
Жуссие
73'
Замена
Д. Белльон
️️️️
Л. Обраньяк
72'
Замена
А. Савье
️️️️
Д. Ролан
Замена
П. Сотириу
️️️️
К. Хараламбидис
56'
ГОЛ! 2:1!
Н. Мораиш
Пас отдал
С. Бенашур
55'
50'
Вторая желтая
Л. Н'Гуэмо
Красная карточка
М. Будимир
50'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Пас отдал
Л. Обраньяк
Замена
С. Бенашур
️️️️
Н. Александру
38'
37'
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
К. Хараламбидис
24'
ГОЛ! 1:0!
Н. Александру
Пас отдал
М. Сержиу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
55
Элдер Кабрал
ЦЗ
27
Ариц Борда
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
9
Марио Будимир
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
18
Селим Бенашур
АП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Бордо
26
Ажбе Юг
ВР
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
4-5-1
78
Пардо
55
Кабрал
27
Борда
26
Оливейра
28
Мариу Сержиу
46
Алонефтис
26
Мораиш
16
Винисиус
11
Александру
10
Хараламбидис
9
Будимир
4-4-2
16
Каррассо
36
Фобер
5
Бреше
22
Сане
29
Пундж
22
Сертик
7
Обраньяк
21
Н'Гуэмо
20
Жуссие
4
Ролан
19
Морис-Белэй
46
Алонефтис
77
Соломоу
77
Соломоу
46
Алонефтис
11
Александру
18
Бенашур
18
Бенашур
11
Александру
10
Хараламбидис
79
Сотириу
79
Сотириу
10
Хараламбидис
7
Обраньяк
11
Белльон
11
Белльон
7
Обраньяк
4
Ролан
6
Савье
6
Савье
4
Ролан
20
Жуссие
9
Сако
9
Сако
20
Жуссие
Остались в запасе
АПОЭЛ
Бордо
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
21
Густаво Мандука
ЛП
Главный тренер
Гиоргос Донис
26
Ажбе Юг
ВР
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
21
Густаво Мандука
ЛП
Остались в запасе
26
Ажбе Юг
ВР
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча АПОЭЛ - Бордо
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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