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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Антверпен - Лудогорец
Антверпен - Лудогорец: обзор матча 03 декабря 2020
Антверпен
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 5 тур
3 : 1
Завершен
Лудогорец
19'
М. Онгла
72'
Р. Де Лат
87'
М. Бенсон
53'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Лудогорец
90'
+4
Желтая карточка
Э. Ману
90'
+2
Желтая карточка
А. Сантана
90'
+1
Вторая желтая
Д. Григоре
ГОЛ! 3:1!
М. Бенсон
Пас отдал
К. Миеси
87'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
П. Геркенс
84'
83'
Замена
А. Сантана
️️️️
С. Баджи
83'
Замена
Д. Митков
️️️️
К. Десподов
Замена
Ф. Бойя
️️️️
М. Онгла
77'
Замена
А. Бута
️️️️
Л. Рафаэлов
77'
ГОЛ! 2:1!
Р. Де Лат
Пас отдал
Л. Рафаэлов
72'
71'
Желтая карточка
А. Недялков
67'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
М. Чибота
67'
Замена
Э. Ману
️️️️
К. Кешеру
Замена
М. Бенсон
️️️️
С. Юклеред
64'
Замена
Н. Ампома
️️️️
К. Бенавенте
64'
62'
Желтая карточка
Д. Григоре
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Десподов
Пас отдал
Каули
44'
Замена
Г. Терзиев
️️️️
Д. Икоко
ГОЛ! 1:0!
М. Онгла
Пас отдал
К. Бенавенте
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
12
Анисе
ЦП
80
Каули
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Антверпен
1
Алиреза Бейранванд
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
34
Франк Бойя
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Лудогорец
33
Ренан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
4-5-1
1
Бутез
4
Сек
2
Де Лат
18
Онгла
25
Гелин
38
Арун
18
Геркенс
11
Рафаэлов
14
Бенавенте
18
Юклеред
23
Миеси
4-2-3-1
27
Стоянов
32
Икоко
13
Григоре
24
Вердон
3
Недялков
25
Баджи
12
Анисе
77
Десподов
80
Каули
13
Чибота
13
Кешеру
11
Рафаэлов
20
Бута
20
Бута
11
Рафаэлов
18
Юклеред
14
Бенсон
14
Бенсон
18
Юклеред
18
Онгла
34
Бойя
34
Бойя
18
Онгла
14
Бенавенте
11
Ампома
11
Ампома
14
Бенавенте
18
Геркенс
70
Мбокани
70
Мбокани
18
Геркенс
25
Баджи
80
Сантана
80
Сантана
25
Баджи
13
Чибота
37
Текпетей
37
Текпетей
13
Чибота
77
Десподов
45
Митков
45
Митков
77
Десподов
13
Кешеру
45
Ману
45
Ману
13
Кешеру
32
Икоко
5
Терзиев
5
Терзиев
32
Икоко
Остались в запасе
Антверпен
Лудогорец
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Биргер Верстате
ЦП
23
Жозуэ
ЦЗ
8
Доминик Янков
АП
8
Иван Йорданов
ЦП
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Биргер Верстате
ЦП
Остались в запасе
23
Жозуэ
ЦЗ
8
Доминик Янков
АП
8
Иван Йорданов
ЦП
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Антверпен - Лудогорец
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
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