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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лачи - Анортосис
Лачи - Анортосис: обзор матча 19 июля 2018
Лачи
19.07.2018, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Анортосис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лачи - Анортосис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
- : -
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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Анортосис
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2025.10.27 20:52
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