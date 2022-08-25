Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - Янг Бойз
Андерлехт - Янг Бойз: обзор матча 25 августа 2022
Андерлехт
25.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Янг Бойз
26'
М. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Янг Бойз
Желтая карточка
К. Ольссон
120'
+3
Желтая карточка
У. Худт
120'
+3
113'
Замена
К. Имери
️️️️
С. Иттен
Замена
И. Абдулразак
️️️️
Л. Рафаэлов
103'
96'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Силва
89'
Желтая карточка
Ф. Силва
79'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Кана
79'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Я. Версхарен
79'
76'
Замена
Л. Бенито
️️️️
У. Гарсия
68'
Желтая карточка
У. Гарсия
64'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Ф. Угринич
64'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
М. Камара
Замена
С. Эспозито
️️️️
К. Арнстад
46'
39'
Желтая карточка
М. Камара
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Элиа
Пас отдал
С. Иттен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
21
Ишак Абдулразак
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
4
Венсан Сьерро
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
4-3-3
1
ван Кромбрадж
29
Худт
62
Мурильо
55
Кана
3
Делкруа
16
Версхарен
11
Рафаэлов
9
Амузу
10
Арнстад
21
Силва
6
Дебаст
4-3-3
16
фон Бальмус
27
Рюгг
5
Камара
15
Зесигер
25
Гарсия
19
Ниасс
23
Угринич
32
Ридер
10
Иттен
17
Нсаме
12
Элиа
11
Рафаэлов
21
Абдулразак
21
Абдулразак
11
Рафаэлов
55
Кана
8
Ольссон
8
Ольссон
55
Кана
16
Версхарен
29
Стройкенс
29
Стройкенс
16
Версхарен
10
Арнстад
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Арнстад
21
Силва
14
Раман
14
Раман
21
Силва
23
Угринич
13
Нгамале
13
Нгамале
23
Угринич
25
Гарсия
23
Бенито
23
Бенито
25
Гарсия
5
Камара
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
5
Камара
10
Иттен
30
Имери
30
Имери
10
Иттен
Остались в запасе
Андерлехт
Янг Бойз
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
40
Дарио Марцино
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Андерлехт - Янг Бойз
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Новости команд
Все
Андерлехт
Янг Бойз
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+