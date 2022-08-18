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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Янг Бойз - Андерлехт
Янг Бойз - Андерлехт: обзор матча 18 августа 2022
Янг Бойз
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Андерлехт
57'
Х. Делкруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Андерлехт
90'
+2
Желтая карточка
К. Арнстад
90'
+2
Замена
С. Эспозито
️️️️
К. Арнстад
87'
Желтая карточка
К. Ольссон
82'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Ф. Силва
Желтая карточка
С. Зесигер
75'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Нгамале
65'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лефор
65'
64'
Замена
Б. Раман
️️️️
М. Стройкенс
57'
ГОЛ! 0:1!
Х. Делкруа
46'
Замена
М. Кана
️️️️
А. Требель
42'
Желтая карточка
М. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Янг Бойз
45
Александр Янкевиц
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
21
Лефор
15
Зесигер
5
Камара
27
Блум
4
Сьерро
19
Ниасс
32
Ридер
13
Нгамале
12
Элиа
10
Иттен
3-4-3
1
ван Кромбрадж
62
Мурильо
3
Делкруа
29
Худт
16
Требель
9
Амузу
11
Рафаэлов
16
Версхарен
21
Силва
10
Арнстад
6
Дебаст
21
Лефор
25
Гарсия
25
Гарсия
21
Лефор
13
Нгамале
17
Нсаме
17
Нсаме
13
Нгамале
16
Требель
55
Кана
55
Кана
16
Требель
21
Силва
8
Ольссон
8
Ольссон
21
Силва
29
Стройкенс
29
Стройкенс
10
Арнстад
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Арнстад
Стройкенс
14
Раман
14
Раман
Стройкенс
Остались в запасе
Янг Бойз
Андерлехт
45
Александр Янкевиц
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
21
Ишак Абдулразак
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
21
Ишак Абдулразак
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Янг Бойз - Андерлехт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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