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Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Ростов
Андерлехт - Ростов: обзор матча 03 августа 2016
Андерлехт
03.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Ростов
27'
К. Нобоа
47'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Ростов
90'
+3
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Полоз
89'
Желтая карточка
Д. Терентьев
77'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Замена
Трезеге
️️️️
С. Ханни
77'
74'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
А. Бухаров
Замена
Н. Кабаселе
️️️️
Б. Нуйтинк
60'
58'
Желтая карточка
С. Навас
57'
Замена
Д. Полоз
️️️️
С. Азмун
54'
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
Ф. Н'Сакаля
54'
47'
ГОЛ! 0:2!
С. Азмун
Пас отдал
А. Бухаров
Желтая карточка
И. Силла
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Александру Кипчиу
ЛП
16
Стивен Дефур
(К)
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ПП
26
Идрисса Силла
ЦФ
94
Софьян Ханни
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
43
Денис Терентьев
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
77
Натан Кабаселе
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Александр Ерохин
АП
4-4-2
33
Руф
21
Н'Сакаля
17
Нуйтинк
87
Де Майо
8
Аппиа
27
Кипчиу
16
Дефур
18
Дендокер
18
Тилеманс
94
Ханни
26
Силла
3-3-2-2
35
Джанаев
44
Навас
99
Новосельцев
15
Баштуш
2
Калачев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
43
Терентьев
20
Азмун
11
Бухаров
17
Нуйтинк
77
Кабаселе
77
Кабаселе
17
Нуйтинк
21
Н'Сакаля
18
Ашампонг
18
Ашампонг
21
Н'Сакаля
94
Ханни
7
Трезеге
7
Трезеге
94
Ханни
11
Бухаров
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
11
Бухаров
Полоз
21
Ерохин
21
Ерохин
Полоз
20
Азмун
7
Полоз
7
Полоз
20
Азмун
Остались в запасе
Андерлехт
Ростов
23
Франк Букс
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Андерлехт - Ростов
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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