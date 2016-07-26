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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ростов - Андерлехт
Ростов - Андерлехт: обзор матча 26 июля 2016
Ростов
26.07.2016, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Андерлехт
16'
С. Эзатолахи
60'
Д. Полоз (П)
3'
С. Ханни
52'
Ю. Тилеманс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Андерлехт
90'
+4
Замена
М. Хейлен
️️️️
С. Дефур
Замена
Д. Терентьев
️️️️
С. Эзатолахи
83'
81'
Замена
Трезеге
️️️️
С. Ханни
80'
Желтая карточка
Ф. Ашампонг
Замена
И. Киреев
️️️️
Д. Полоз
74'
70'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
А. Кипчиу
Желтая карточка
Т. Калачев
69'
65'
Желтая карточка
И. Силла
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Полоз
60'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
56'
52'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Тилеманс
19'
Желтая карточка
А. Кипчиу
ГОЛ! 1:1!
С. Эзатолахи
16'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Ханни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Александр Гацкан
(К)
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ОП
27
Александру Кипчиу
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Юри Тилеманс
АП
94
Софьян Ханни
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
77
Натан Кабаселе
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
44
Навас
99
Новосельцев
15
Баштуш
30
Кудряшов
6
Эзатолахи
2
Калачев
16
Нобоа
8
Гацкан
7
Полоз
11
Бухаров
4-1-2-1-2
33
Руф
8
Аппиа
17
Нуйтинк
87
Де Майо
21
Н'Сакаля
18
Дендокер
27
Кипчиу
16
Дефур
18
Тилеманс
26
Силла
94
Ханни
6
Эзатолахи
43
Терентьев
43
Терентьев
6
Эзатолахи
7
Полоз
88
Киреев
88
Киреев
7
Полоз
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
16
Дефур
13
Хейлен
13
Хейлен
16
Дефур
27
Кипчиу
18
Ашампонг
18
Ашампонг
27
Кипчиу
94
Ханни
7
Трезеге
7
Трезеге
94
Ханни
Остались в запасе
Ростов
Андерлехт
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
77
Натан Кабаселе
ЦФ
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
77
Натан Кабаселе
ЦФ
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Андерлехт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Помощники судьи:
Лоренцо Манганелли
Андреа Криспо (Италия)
Дополнительные помощники:
Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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