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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо - Андерлехт
Динамо - Андерлехт: обзор матча 26 февраля 2015
Динамо
26.02.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Андерлехт
48'
А. Козлов
63'
А. Юсупов
90+4'
К. Кураньи
28'
А. Митрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Андерлехт
ГОЛ! 3:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Ю. Жирков
90'
+4
Замена
К. Кураньи
️️️️
М. Вальбуэна
83'
81'
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
И. Конте
81'
Замена
А. Исека
️️️️
Л. Дендокер
Желтая карточка
А. Юсупов
80'
Желтая карточка
Т. Губочан
77'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
75'
70'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
А. Ионов
️️️️
Б. Джуджак
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Юсупов
63'
Пенальти не реализован!
А. Кокорин
63'
Замена
Ф. Дуглас
️️️️
А. Козлов
54'
Травма
А. Козлов
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
48'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Ю. Тилеманс
6'
Желтая карточка
О. Дешахт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
21
Вильям Ванкер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Андерлехт
1
Силвио Прото
(К)
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЛЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
15
Ибрахима Конте
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
18
Жирков
4
Самба
15
Губочан
34
Козлов
27
Денисов
21
Ванкер
10
Джуджак
4
Юсупов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
4-1-2-2-1
1
Прото
20
Ванден Борре
3
Дешахт
6
Роланду
21
Н'Сакаля
18
Дендокер
16
Дефур
8
Тилеманс
15
Конте
18
Ашампонг
9
Митрович
34
Козлов
6
Дуглас
6
Дуглас
34
Козлов
10
Джуджак
11
Ионов
11
Ионов
10
Джуджак
28
Вальбуэна
22
Кураньи
22
Кураньи
28
Вальбуэна
8
Тилеманс
31
Нахар
31
Нахар
8
Тилеманс
15
Конте
90
Сирьяк
90
Сирьяк
15
Конте
18
Дендокер
9
Исека
9
Исека
18
Дендокер
Остались в запасе
Динамо
Андерлехт
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Динамо - Андерлехт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн (Норвегия)
Франк Андас (Норвегия)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 19:00 (прямая)
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