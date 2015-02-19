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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Динамо
Андерлехт - Динамо: обзор матча 19 февраля 2015
Андерлехт
19.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Динамо
Замена
Н. Кабаселе
️️️️
Ф. Ашампонг
85'
Замена
А. Исека
️️️️
Э. Ванден Борре
83'
79'
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Вальбуэна
75'
Вторая желтая
А. Бюттнер
Желтая карточка
Э. Ванден Борре
72'
69'
Желтая карточка
А. Козлов
69'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Джуджак
Замена
М. Колен
️️️️
С. Дефур
67'
57'
Желтая карточка
А. Бюттнер
55'
Желтая карточка
А. Юсупов
53'
Желтая карточка
И. Денисов
51'
Замена
И. Денисов
️️️️
К. Кураньи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
(К)
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
77
Натан Кабаселе
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
3-3-2-1-1
1
Прото
20
Ванден Борре
6
Роланду
3
Дешахт
21
Н'Сакаля
8
Тилеманс
31
Нахар
16
Дефур
18
Дендокер
18
Ашампонг
9
Митрович
4-1-2-1-2
30
Габулов
34
Козлов
4
Самба
15
Губочан
28
Бюттнер
21
Ванкер
4
Юсупов
10
Джуджак
28
Вальбуэна
22
Кураньи
9
Кокорин
18
Ашампонг
77
Кабаселе
77
Кабаселе
18
Ашампонг
16
Дефур
2
Колен
2
Колен
16
Дефур
20
Ванден Борре
9
Исека
9
Исека
20
Ванден Борре
10
Джуджак
18
Жирков
18
Жирков
10
Джуджак
22
Кураньи
27
Денисов
27
Денисов
22
Кураньи
28
Вальбуэна
11
Ионов
11
Ионов
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Андерлехт
Динамо
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Андерлехт - Динамо
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая)
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