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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Шапекоэнсе
Америка Минейро - Шапекоэнсе: обзор матча 01 декабря 2021
Америка Минейро
01.12.2021, среда, 03:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
3 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Америка Минейро - Шапекоэнсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
Новости команд
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Америка Минейро
Шапекоэнсе
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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