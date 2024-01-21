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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Альмерия
Реал - Альмерия: обзор матча 21 января 2024
Реал
21.01.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Альмерия
57'
Д. Беллингем (П)
67'
Винисиус
90+9'
Д. Карвахаль
1'
Л. Рамазани
43'
Э. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Альмерия
90'
+11
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
Д. Беллингем
90'
+11
Желтая карточка
Д. Карвахаль
90'
+10
ГОЛ! 3:2!
Д. Карвахаль
Пас отдал
Д. Беллингем
90'
+9
Желтая карточка
Э. Камавинга
90'
+8
85'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Л. Робертоне
84'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
82'
77'
Замена
Лазаро
️️️️
С. Аррибас
77'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Л. Рамазани
75'
Желтая карточка
А. Посо
70'
Замена
Л. Суарес
️️️️
М. Милованович
70'
Замена
А. Посо
️️️️
М. Пубиль
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ф. Вальверде
70'
ГОЛ! 2:2!
Винисиус
Пас отдал
О. Чуамени
67'
64'
Желтая карточка
Д. Лопи
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Беллингем
57'
52'
Желтая карточка
Л. Рамазани
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
46'
Замена
Б. Диас
️️️️
Начо
46'
Замена
Хоселу
️️️️
Родриго
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Э. Гонсалес
1'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рамазани
Пас отдал
Л. Робертоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Кепа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Лукас Робертоне
(К)
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
36
Paco Sanz
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
6
Мартин Свидерски
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Маркос Пенья
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
23
Менди
22
Рюдигер
6
Начо
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Кроос
5
Беллингем
8
Вальверде
7
Винисиус
11
Родриго
3-3-1-2-1
81
Максимиану
15
Кайки
21
Чуми
6
Гонсалес
18
Пубиль
30
Лопи
18
Акьем
8
Робертоне
11
Аррибас
19
Рамазани
29
Милованович
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
6
Начо
21
Диас
21
Диас
6
Начо
11
Родриго
13
Хоселу
13
Хоселу
11
Родриго
18
Пубиль
24
Посо
24
Посо
18
Пубиль
8
Робертоне
16
Мелеро
16
Мелеро
8
Робертоне
11
Аррибас
17
Лазаро
17
Лазаро
11
Аррибас
19
Рамазани
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
Рамазани
29
Милованович
97
Суарес
97
Суарес
29
Милованович
Остались в запасе
Реал
Альмерия
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
36
Paco Sanz
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Маркос Пенья
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
36
Paco Sanz
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Маркос Пенья
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Реал - Альмерия
3
5
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
17
Офсайды
5
1
Количество передач
635
234
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
63
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.9
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Франсиско Хосе Эрнандес-Маэсо
Стадион:
Бернабеу
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