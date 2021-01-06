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Расписание матчей
Испания. Кубок
Нумансия - Альмерия
Нумансия - Альмерия: обзор матча 06 января 2021
Нумансия
06.01.2021, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Альмерия
58'
M. (П)
44'
Л. Робертоне
90+2'
Л. Робертоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нумансия - Альмерия
Желтая карточка
A. Cotan
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Л. Робертоне
86'
Замена
Х. Ласо
️️️️
J. Escobar
86'
Замена
Х. Вильяр
️️️️
Л. Рамазани
69'
Замена
А. Аппиа
️️️️
Ф. Вильяльба
Замена
A. Traver
️️️️
M. Sanhaji
69'
68'
Желтая карточка
Чуми
68'
Замена
J. Corpas
️️️️
Р. Петрович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M.
58'
54'
Желтая карточка
Л. Рамазани
46'
Замена
И. Фернандеш
️️️️
М. Пейберне
45'
+1
Желтая карточка
С. де ла Хос
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Робертоне
Пас отдал
J. Escobar
38'
Желтая карточка
Р. Петрович
Желтая карточка
M. Sanhaji
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
15
Давид Кастро
ЦЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
19
Antonio Gabarre Ballarin
ЦФ
1
Roberto Jara
ЦФ
0
M. Sanhaji
ЦФ
0
Lillo
ЦФ
5
Borja López
ЦФ
7
Jose Fran
ЦФ
0
Menudo
ЦФ
8
Antonio Cotan
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
21
Фран Вильяльба
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
9
J. Escobar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Нумансия
3
Роберто Корраль
ЛЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
13
Joaquín Miralles
ЦФ
20
Jon Sillero
ЦФ
5
Óscar de Frutos
ЦФ
26
Diego Camara
ЦФ
0
A. Radjel Cheikh
ЦФ
0
A. Traver
ЦФ
Альмерия
31
Георгий Макаридзе
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
28
Арвин Аппиа
ПВ
17
José Corpas
ЦФ
0
D. Albiar
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
1-1-5
15
Кастро
16
Мансанара
7
22
Бенито
8
0
5
3-1-3-1-2
13
Мартинес
14
Пейберне
21
Чуми
18
Акьем
3
Петрович
21
Вильяльба
17
де ла Хос
8
Робертоне
19
Рамазани
9
15
0
0
0
0
3
Петрович
17
17
3
Петрович
9
16
Ласо
16
Ласо
9
21
Вильяльба
28
Аппиа
28
Аппиа
21
Вильяльба
14
Пейберне
14
Фернандеш
14
Фернандеш
14
Пейберне
19
Рамазани
9
Вильяр
9
Вильяр
19
Рамазани
Остались в запасе
Нумансия
Альмерия
18
Федерико Бикоро
ЦП
13
Joaquín Miralles
ЦФ
20
Jon Sillero
ЦФ
5
Óscar de Frutos
ЦФ
3
Роберто Корраль
ЛЗ
26
Diego Camara
ЦФ
0
A. Radjel Cheikh
ЦФ
15
Никола Мараш
ЦЗ
0
D. Albiar
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Остались в запасе
18
Федерико Бикоро
ЦП
13
Joaquín Miralles
ЦФ
20
Jon Sillero
ЦФ
5
Óscar de Frutos
ЦФ
3
Роберто Корраль
ЛЗ
26
Diego Camara
ЦФ
0
A. Radjel Cheikh
ЦФ
Остались в запасе
15
Никола Мараш
ЦЗ
0
D. Albiar
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Статистика матча Нумансия - Альмерия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
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