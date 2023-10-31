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Расписание матчей
Испания. Кубок
Талавера - Альмерия
Талавера - Альмерия: обзор матча 31 октября 2023
Талавера
31.10.2023, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Альмерия
14'
Л. Рамазани
45'
М. Милованович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Талавера - Альмерия
90'
+2
Вторая желтая
С. Монтес
86'
Желтая карточка
С. Монтес
86'
Замена
С. Монтес
️️️️
Г. Мелеро
80'
Замена
Лазаро
️️️️
А. Пучмаль
Замена
️️️️
H. Anglada
67'
67'
Замена
Чуми
️️️️
А. Посо
67'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
М. Милованович
60'
Желтая карточка
У. Мендес
Желтая карточка
J. Dago
54'
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Милованович
Пас отдал
С. Аррибас
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рамазани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Талавера
3
Josema
ЦЗ
26
Hugo Anglada
ЦЗ
5
Carlos Daniel
ЦЗ
16
Unai Rementeria
(К)
ЦП
18
Тасс
ЦП
11
Edu Gallardo
ЦФ
9
Jacques Dago
ЦФ
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
15
Кайки
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
16
Гонсало Мелеро
(К)
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Талавера
17
Ignacio Abeledo
ЦЗ
22
David Morante
ЦЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
23
Pipo
ЦФ
21
Ruane Connor
ЦФ
1
Biel Ribas
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
21
Чуми
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
8
Маркос Пенья
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
3-2-2
3
26
5
16
18
Тасс
9
11
4-1-2-2-1
81
Максимиану
17
Мендес
15
Кайки
6
Гонсалес
24
Посо
30
Лопи
16
Мелеро
17
Пучмаль
11
Аррибас
19
Рамазани
29
Милованович
17
17
8
Шимановски
8
Шимановски
24
Посо
21
Чуми
21
Чуми
24
Посо
16
Мелеро
23
Монтес
23
Монтес
16
Мелеро
17
Пучмаль
17
Лазаро
17
Лазаро
17
Пучмаль
29
Милованович
12
Баптистао
12
Баптистао
29
Милованович
Остались в запасе
Талавера
Альмерия
22
David Morante
ЦЗ
23
Pipo
ЦФ
21
Ruane Connor
ЦФ
1
Biel Ribas
ЦФ
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
8
Маркос Пенья
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
22
David Morante
ЦЗ
23
Pipo
ЦФ
21
Ruane Connor
ЦФ
1
Biel Ribas
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
8
Маркос Пенья
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Талавера - Альмерия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Талавера
Испания. Кубок, 1/16 финала
Талавера
2 : 3
17.12.2025
Реал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Талавера
2 : 1
03.12.2025
Малага
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Талавера
0 : 2
31.10.2023
Альмерия
Испания. Кубок, 2 раунд
Талавера
2 : 4
16.12.2021
Бетис
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
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