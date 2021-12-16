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Расписание матчей
Испания. Кубок
Талавера - Бетис
Талавера - Бетис: обзор матча 16 декабря 2021
Талавера
16.12.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 4
Завершен
Бетис
7'
J. Góngora (П)
89'
C. Perales
14'
Б. Иглесиас
61'
Хоакин (П)
116'
Д. Лайнес
119'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Талавера - Бетис
119'
ГОЛ! 2:4!
С. Каналес
116'
ГОЛ! 2:3!
Д. Лайнес
Пас отдал
С. Каналес
115'
Замена
В. Руис
️️️️
Г. Пеццелла
Желтая карточка
J.
114'
Желтая карточка
D. Pichín
106'
100'
Желтая карточка
Хуанми
Замена
C.
️️️️
D. Añón
97'
92'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
92'
Замена
В. Жозе
️️️️
В. Карвалью
ГОЛ! 2:2!
C. Perales
89'
Замена
D. Pichín
️️️️
P. Monroy
83'
Замена
C. Perales
️️️️
Ж. Мартин
74'
Желтая карточка
Ж. Мартин
70'
69'
Замена
Хуанми
️️️️
К. Тельо
68'
Замена
С. Каналес
️️️️
Хоакин
Замена
Д. Себерио
️️️️
V. Romero
64'
Замена
T. Calvo
️️️️
J. Ortega
64'
64'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Родри
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Хоакин
Желтая карточка
D. Añón
60'
14'
ГОЛ! 1:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Родри
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Góngora
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Талавера
1
Rubén Miño
ВР
17
Pablo Monroy
ЦЗ
20
Tomas Enrique Bourdal
ЦЗ
6
Juanma
ЦЗ
3
Juan Góngora
ЦЗ
16
Vicente Romero
ЦП
8
Jordi Ortega
ЦП
11
David Añón
ЦП
18
Borja Diaz
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
70
Rodrigo
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Талавера
1
Edu
ВР
25
Mike James
ВР
15
Victor Jose Ruiz Ramos
ЦЗ
2
Choco
ЦЗ
15
Dionicio Escalante
ЦЗ
7
Dani Pichín
ЦП
22
Toño Calvo
ЦП
28
Edmilson dos Santos
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
30
Mitko Rusanov
ЦФ
0
C. Perales
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-5-1
1
17
6
3
20
8
11
18
3
Мартин
16
70
3-1-1-3-2
1
Жоэль
2
Пеццелла
6
Гонсалес
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
10
Родри
37
Тельо
7
Иглесиас
24
Руйбаль
11
2
2
11
17
7
7
17
8
22
22
8
16
10
Себерио
10
Себерио
16
3
Мартин
0
0
3
Мартин
10
Родри
16
Лайнес
16
Лайнес
10
Родри
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
2
Пеццелла
4
Руис
4
Руис
2
Пеццелла
17
Хоакин
20
Каналес
20
Каналес
17
Хоакин
10
Карвалью
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
10
Карвалью
37
Тельо
7
Хуанми
7
Хуанми
37
Тельо
Остались в запасе
Талавера
Бетис
1
Edu
ВР
25
Mike James
ВР
15
Victor Jose Ruiz Ramos
ЦЗ
15
Dionicio Escalante
ЦЗ
28
Edmilson dos Santos
ЦП
30
Mitko Rusanov
ЦФ
1
Руй Силва
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Edu
ВР
25
Mike James
ВР
15
Victor Jose Ruiz Ramos
ЦЗ
15
Dionicio Escalante
ЦЗ
28
Edmilson dos Santos
ЦП
30
Mitko Rusanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Талавера - Бетис
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Талавера
Испания. Кубок, 1/16 финала
Талавера
2 : 3
17.12.2025
Реал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Талавера
2 : 1
03.12.2025
Малага
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Талавера
0 : 2
31.10.2023
Альмерия
Испания. Кубок, 2 раунд
Талавера
2 : 4
16.12.2021
Бетис
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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