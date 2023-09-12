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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал - Алжир
Сенегал - Алжир: обзор матча 12 сентября 2023
Сенегал
12.09.2023, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Алжир
64'
Ф. Шаиби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Алжир
89'
Замена
Х. Будауи
️️️️
Ф. Шаиби
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Х. Диалло
86'
Замена
И. Якобс
️️️️
П. Сисс
86'
84'
Замена
А. Зорган
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
С. Мане
75'
73'
Замена
М. Амура
️️️️
Б. Бунеджах
Замена
Х. Диалло
️️️️
И. Ндиайе
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шаиби
Замена
К. Дьятта
️️️️
Ю. Сабали
62'
54'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
Желтая карточка
Ю. Сабали
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Алжир
1
Антони Мандре
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
10
Софиан Фегули
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
0
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
13
Дьон Лопи
ОП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Алжир
1
Мустафа Зегба
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
4
Ахмед Туба
ЦЗ
0
Айтем Лусиф
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
0
Абделькахар Кадри
АП
22
Бадредин Буанани
ПВ
0
Аймен Махиус
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
4-1-3-2
16
Менди
19
Ниахате
3
Кулибали
22
Диалло
21
Сабали
5
Гуйе
6
Сисс
17
Сарр
13
Ндиайе
10
Мане
11
Джексон
4-1-2-2-1
1
Мандре
21
Бенсебаини
15
Айт Нури
2
Манди
20
Аталь
10
Фегули
6
Зерруки
10
Шаиби
7
Марез
10
Бенрахма
9
Бунеджах
Диалло
8
Куяте
8
Куяте
Диалло
6
Сисс
14
Якобс
14
Якобс
6
Сисс
21
Сабали
15
Дьятта
15
Дьятта
21
Сабали
13
Ндиайе
20
Диалло
20
Диалло
13
Ндиайе
10
Шаиби
14
Будауи
14
Будауи
10
Шаиби
10
Фегули
19
Зорган
19
Зорган
10
Фегули
9
Бунеджах
11
Амура
11
Амура
9
Бунеджах
Остались в запасе
Сенегал
Алжир
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
0
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
1
Мустафа Зегба
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
4
Ахмед Туба
ЦЗ
0
Айтем Лусиф
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
0
Абделькахар Кадри
АП
22
Бадредин Буанани
ПВ
0
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
0
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Остались в запасе
1
Мустафа Зегба
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
4
Ахмед Туба
ЦЗ
0
Айтем Лусиф
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
0
Абделькахар Кадри
АП
22
Бадредин Буанани
ПВ
0
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Джамел Белмади
Статистика матча Сенегал - Алжир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
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Аргентина
3 : 0
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