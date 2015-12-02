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Расписание матчей
Италия. Кубок
Палермо - Алессандрия
Палермо - Алессандрия: обзор матча 02 декабря 2015
Палермо
02.12.2015, среда, 17:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Алессандрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Палермо - Алессандрия
Желтая карточка
Ф. Дапрела
75'
Замена
А. Джилардино
️️️️
Л. Ригони
52'
Замена
М. Морганелла
️️️️
А. Рисполи
51'
Красная карточка
Ф. Васкес
22'
Начало матча
Статистика матча Палермо - Алессандрия
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Алессандрия
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
3 : 2
16.08.2021
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
5 : 0
01.03.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Алессандрия
0 : 1
26.01.2016
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Специя
1 : 2
18.01.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/8 финала
Дженоа
1 : 2
15.12.2015
Алессандрия
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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