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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Денизлиспор
Аланьяспор - Денизлиспор: обзор матча 12 апреля 2021
Аланьяспор
12.04.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Денизлиспор
54'
Б. Кутлу
68'
Э. Бекироглу
88'
М. Пектемек
27'
M. Bakalorz
51'
В. Туша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Денизлиспор
90'
+6
Желтая карточка
H. Ayaroğlu
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Давидсон
90'
+3
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Э. Бекироглу
90'
+1
90'
+1
Замена
М. Доссеви
️️️️
K. Aktas
ГОЛ! 3:2!
М. Пектемек
Пас отдал
Давидсон
88'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Х. Бабакар
81'
77'
Желтая карточка
M. Bakalorz
77'
Замена
M. Ozkal
️️️️
M. Bakalorz
77'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
H. Sacko
Желтая карточка
С. Колкер
72'
ГОЛ! 2:2!
Э. Бекироглу
68'
66'
Желтая карточка
O. Yilmaz
66'
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
М. Дискеруд
65'
Замена
А. Сагаль
️️️️
В. Туша
ГОЛ! 1:2!
Б. Кутлу
Пас отдал
Д. Кадзиор
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
В. Туша
Пас отдал
M. Bakalorz
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
А. Барейро
46'
44'
Желтая карточка
K. Aktas
Желтая карточка
А. Барейро
41'
27'
ГОЛ! 0:1!
M. Bakalorz
Пас отдал
H. Sacko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
11
Давидсон
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Денизлиспор
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
4-4-2
28
Марафона
29
Мубандже
24
29
Колкер
33
Цавеллас
10
Кутлу
11
Давидсон
6
Сиопис
10
Бекироглу
15
Бабакар
28
Барейро
3-2-2-4
15
4
Фабиано
91
22
42
Дискеруд
5
9
6
25
Туша
76
99
28
Барейро
92
Кадзиор
92
Кадзиор
28
Барейро
11
Давидсон
20
Гюнеш
20
Гюнеш
11
Давидсон
10
Бекироглу
6
6
10
Бекироглу
15
Бабакар
9
Пектемек
9
Пектемек
15
Бабакар
42
Дискеруд
20
20
42
Дискеруд
25
Туша
28
Сагаль
28
Сагаль
25
Туша
6
0
0
6
5
14
Доссеви
14
Доссеви
5
9
9
9
9
Остались в запасе
Аланьяспор
Денизлиспор
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Остались в запасе
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
Остались в запасе
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Аланьяспор - Денизлиспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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