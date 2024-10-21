Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Садд - Персеполис
Аль-Садд - Персеполис: обзор матча 21 октября 2024
Аль-Садд
21.10.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
1 : 0
Завершен
Персеполис
45+2'
М. Урибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Садд - Персеполис
Замена
М. Машаал
️️️️
М. Камара
90'
+2
Желтая карточка
A. Hatim
83'
Замена
М. Ваад
️️️️
П. Отавио
79'
79'
Замена
I. Alkasir
️️️️
Л. Жоао
Желтая карточка
Т. Салман
73'
Замена
A. Hatim
️️️️
Кристо
71'
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
Р. Мухика
71'
65'
Замена
F. Ahmadzadeh
️️️️
В. Амири
65'
Замена
S. Rafiei
️️️️
M. Rigi
54'
Желтая карточка
M. Rigi
ГОЛ! 1:0!
М. Урибе
45'
+2
45'
+1
Замена
S. Sahraei
️️️️
F. Faraji
Желтая карточка
Р. Сайсс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
4
Мохамед Камара
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
8
Гильерме
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Кристо
ЦФ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Персеполис
26
Alexis Guendouz
ВР
33
Farshad Faraji
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
23
Милад Сарлак
ОП
5
Masoud Rigi
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
2
Omid Alishah
(К)
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Персеполис
22
Amirreza Rafiei
ВР
44
Mehrshad Asadi
ВР
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
37
Yaghoub Barage
ЦЗ
27
Saeid Mehri
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
80
Yasin Salmani
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
7
Soroush Rafiei
ЦП
11
Farshad Ahmadzadeh
ЦП
14
Alireza Enayatzadeh
ЦП
10
Issa Alkasir
ЦФ
2-2-2-1-3
22
Баршам
6
Отавио
29
Сайсс
8
Урибе
4
Камара
5
Салман
8
Гильерме
16
Хухи
19
Мухика
30
Афиф
17
Кристо
4-1-2-3
26
30
Гвелесиани
5
Мохаммади
5
Пурлиганджи
33
23
Сарлак
5
19
Амири
2
9
Алипур
19
Жоао
6
Отавио
7
Ваад
7
Ваад
6
Отавио
4
Камара
14
Машаал
14
Машаал
4
Камара
19
Мухика
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
19
Мухика
17
Кристо
23
23
17
Кристо
33
76
76
33
5
7
7
5
19
Амири
11
11
19
Амири
19
Жоао
10
10
19
Жоао
Остались в запасе
Аль-Садд
Персеполис
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
22
Amirreza Rafiei
ВР
44
Mehrshad Asadi
ВР
37
Yaghoub Barage
ЦЗ
27
Saeid Mehri
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
80
Yasin Salmani
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
14
Alireza Enayatzadeh
ЦП
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Остались в запасе
22
Amirreza Rafiei
ВР
44
Mehrshad Asadi
ВР
37
Yaghoub Barage
ЦЗ
27
Saeid Mehri
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
80
Yasin Salmani
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
14
Alireza Enayatzadeh
ЦП
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Садд - Персеполис
3
1
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
11
Офсайды
4
2
Количество передач
383
369
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Персеполис
0 : 0
17.02.2025
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
04.02.2025
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Персеполис
2 : 1
02.12.2024
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Райян
1 : 1
25.11.2024
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Персеполис
1 : 1
04.11.2024
Аль-Гарафа
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Новости команд
Все
Аль-Садд
Персеполис
Роналду высмеял судью в матче азиатской ЛЧ
25 ноября
2
Лига чемпионов АФК. 987-й гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть команду Клаудиньо – 2:1
24 ноября
1
Роналду забил 987-й гол в карьере
24 ноября
1
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Насра» и «Аль-Садда» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Брозович нашел новый клуб
15 сентября
Роналду высмеял судью в матче азиатской ЛЧ
25 ноября
2
Лига чемпионов АФК. 987-й гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть команду Клаудиньо – 2:1
24 ноября
1
Роналду забил 987-й гол в карьере
24 ноября
1
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Насра» и «Аль-Садда» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Брозович нашел новый клуб
15 сентября
Клуб РПЛ продал защитника иранскому клубу
17 июля
У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ
26 марта
3
Хавбек «Ростова» может перейти в клуб из Ирана
7 января
1
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Стала известна позиция «Зенита» по трансферу экс-вингера «Спартака»
2025.11.27 16:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+