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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Джазира - Урава Рэд Даймондс
Аль-Джазира - Урава Рэд Даймондс: обзор матча 09 декабря 2017
Аль-Джазира
09.12.2017, суббота, 19:30
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Урава Рэд Даймондс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Джазира - Урава Рэд Даймондс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Мохаммед бин Зайед Стэдиум
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