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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Пахтакор - Аль-Райян
Пахтакор - Аль-Райян: обзор матча 05 ноября 2024
Пахтакор
05.11.2024, вторник, 17:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 4 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Райян
51'
А. Ахмед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пахтакор - Аль-Райян
90'
+6
Замена
️️️️
А. Абдулазиз
90'
+3
Замена
Д. Бренет
️️️️
Р. Гедес
82'
Желтая карточка
А. Ахмед
Замена
П. Ходорхонов
️️️️
Д. Хамдамов
74'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Ахмед
Пас отдал
А. Бенчарки
46'
Замена
М. Салех
️️️️
Ф. Гинелла
45'
Желтая карточка
А. Амару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пахтакор
12
Владимир Назаров
ВР
3
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
8
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
7
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
23
Абдурауф Буриев
ЦП
27
Sardor Sobirkhuzhaev
ЦП
22
Умар Адхамзода
ЦП
30
O. Jurakuziev
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
10
Драган Черан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Аль-Райян
48
Пауло Виктор
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
17
Ашраф Бенчарки
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
45
Франсиско Гинелла
ОП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
12
Murad Naji
ЦП
Главный тренер
Юнес Али
Пахтакор
1
Nikita Shevchenko
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
19
Muhammadali O'rinboyev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
40
Кими Мерк
АП
33
Дониер Абдуманнопов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
Аль-Райян
1
Fahad Baker
ВР
23
Sami Habib
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
4-5-1
12
Назаров
3
Азмиддинов
8
Абдуллаев
55
Абдумажидов
7
Алижонов
27
22
Адхамзода
30
17
Хамдамов
23
Буриев
10
Черан
3-1-3-3
48
Виктор
13
Амару
5
Гарсия
3
Ахмед
45
Гинелла
6
Абдулазиз
4
де Сар
12
17
Бенчарки
10
Гедес
7
Трезеге
17
Хамдамов
11
Ходорхонов
11
Ходорхонов
17
Хамдамов
45
Гинелла
55
Салех
55
Салех
45
Гинелла
10
Гедес
30
Бренет
30
Бренет
10
Гедес
Остались в запасе
Пахтакор
Аль-Райян
1
Nikita Shevchenko
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
19
Muhammadali O'rinboyev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
40
Кими Мерк
АП
33
Дониер Абдуманнопов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
1
Fahad Baker
ВР
23
Sami Habib
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Остались в запасе
1
Nikita Shevchenko
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
19
Muhammadali O'rinboyev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
40
Кими Мерк
АП
33
Дониер Абдуманнопов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Остались в запасе
1
Fahad Baker
ВР
23
Sami Habib
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Главный тренер
Юнес Али
Статистика матча Пахтакор - Аль-Райян
1
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
8
Офсайды
1
0
Количество передач
527
285
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Пахтакор
- : -
03.12.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Информация о матче
Главный судья:
Jumpei Iida, Japan
Стадион:
JAR Stadium, Tashkent
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