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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Райян - Аль-Хиляль
Аль-Райян - Аль-Хиляль: обзор матча 17 сентября 2024
Аль-Райян
17.09.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 1 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
47'
Р. Гедес
15'
С. Милинкович-Савич
42'
Ж. Канселу
44'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Райян - Аль-Хиляль
90'
+9
Замена
А. аль-Булеахи
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
️️️️
Трезеге
90'
+5
90'
+2
Замена
М. Аль-Кахтани
️️️️
Ж. Канселу
90'
+2
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Малком
90'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Замена
А. Аль-Рави
️️️️
А. Бенчарки
90'
Замена
A. Al Minhali
️️️️
А. Абдулазиз
90'
Замена
R. Tabata
️️️️
Г. Перейра
79'
76'
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
М. Леонардо
71'
Пенальти не реализован!
А. Митрович
ГОЛ! 1:3!
Р. Гедес
Пас отдал
А. Бенчарки
47'
44'
ГОЛ! 0:3!
М. Леонардо
Пас отдал
Ж. Канселу
42'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Канселу
Пас отдал
Малком
Желтая карточка
А. Ахмед
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Малком
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Райян
48
Пауло Виктор
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
3
Азем Ахмед
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
17
Ашраф Бенчарки
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
1
Fahad Baker
ВР
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
19
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-3-3-1
48
Виктор
5
Гарсия
13
Амару
30
Бренет
3
Ахмед
6
Абдулазиз
4
де Сар
10
Гедес
7
Трезеге
11
Перейра
17
Бенчарки
4-1-1-2-2
37
Буну
2
Канселу
3
Кулибали
87
Тамбакти
6
Лоди
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
38
Леонардо
6
Абдулазиз
12
12
6
Абдулазиз
11
Перейра
7
7
11
Перейра
17
Бенчарки
19
Аль-Рави
19
Аль-Рави
17
Бенчарки
38
Леонардо
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
38
Леонардо
10
Малком
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
10
Малком
22
Милинкович-Савич
55
аль-Булеахи
55
аль-Булеахи
22
Милинкович-Савич
2
Канселу
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
2
Канселу
Остались в запасе
Аль-Райян
Аль-Хиляль
23
Sami Habib
ВР
1
Fahad Baker
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Sami Habib
ВР
1
Fahad Baker
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Райян - Аль-Хиляль
1
1
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
13
Нарушения
7
8
Офсайды
4
2
Количество передач
355
513
Сейвы
5
7
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
Аль-Райян
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Стадион:
Ахмад бин Али
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