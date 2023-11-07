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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Духаиль - Аль-Наср
Аль-Духаиль - Аль-Наср: обзор матча 07 ноября 2023
Аль-Духаиль
07.11.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов АФК, группа E, 4 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Наср
8'
Ф. Коутиньо
80'
Ф. Коутиньо (П)
27'
Талиска
37'
Талиска
65'
Талиска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Духаиль - Аль-Наср
90'
+10
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
С. Мане
Красная карточка
Х. Мохаммед
90'
+2
89'
Замена
А. Маду
️️️️
С. Аль-Наджеи
87'
Желтая карточка
Талиска
Замена
Х. Мохаммед
️️️️
А. Мадибо
86'
81'
Замена
А. Яхья
️️️️
А. Гариб
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Коутиньо
80'
79'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
М. Мунтари
️️️️
И. Бамба
75'
65'
ГОЛ! 1:3!
Талиска
Пас отдал
А. Гариб
Замена
M. Musa
️️️️
M. Al Naimi
65'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
И. Мохаммед
65'
Желтая карточка
И. Бамба
56'
Желтая карточка
А. Мадибо
48'
37'
ГОЛ! 1:2!
Талиска
Пас отдал
С. Мане
27'
ГОЛ! 1:1!
Талиска
Пас отдал
А. Гариб
Желтая карточка
Ю. Аймен
23'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
М. Олунга
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Юсеф Аймен
ЦЗ
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Ибраима Бамба
ОП
23
Ассим Мадибо
ЦП
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К)
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Духаиль
6
Мохамед Саид
ВР
99
Шехаб Эллети
ВР
17
Mohamed Musa
ЦЗ
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
8
Fares Said
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
11
Lotfi Madjer
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Закария
35
Семеду
4
Аймен
3
33
Мун-Хван
22
Бамба
23
Мадибо
11
Коутиньо
14
Олунга
11
Али
77
Мохаммед
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
33
Аль-Фатиль
13
Теллес
77
Брозович
10
Мане
94
Талиска
29
Гариб
25
Отавио
14
Аль-Наджеи
3
17
17
3
23
Мадибо
8
Мохаммед
8
Мохаммед
23
Мадибо
77
Мохаммед
80
Лихаджи
80
Лихаджи
77
Мохаммед
22
Бамба
25
Мунтари
25
Мунтари
22
Бамба
14
Аль-Наджеи
3
Маду
3
Маду
14
Аль-Наджеи
10
Мане
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
10
Мане
29
Гариб
23
Яхья
23
Яхья
29
Гариб
Остались в запасе
Аль-Духаиль
Аль-Наср
6
Мохамед Саид
ВР
99
Шехаб Эллети
ВР
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
8
Fares Said
ЦП
11
Lotfi Madjer
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
Главный тренер
Эрнан Креспо
33
Валид Абдулла
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
6
Мохамед Саид
ВР
99
Шехаб Эллети
ВР
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
8
Fares Said
ЦП
11
Lotfi Madjer
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Духаиль - Аль-Наср
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Садд
2 : 3
18.10.2026
Аль-Духаиль
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев
(Бухара)
Стадион:
Абдулла бин Халифа
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