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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли - Монтеррей
Аль-Ахли - Монтеррей: обзор матча 05 февраля 2022
Аль-Ахли
05.02.2022, суббота, 19:30
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Монтеррей
54'
М. Хани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аль-Ахли - Монтеррей
Желтая карточка
Р. Рабия
90'
+2
Замена
В. Солиман
️️️️
Х. Эль-Шахат
79'
Желтая карточка
А. Лотфи
77'
Замена
Л. Микиссоне
️️️️
А. Абделькадер
74'
68'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Р. Писарро
Желтая карточка
Афша
66'
Замена
К. Фуад
️️️️
М. Эль-Маграби
64'
57'
Замена
Х. Гальярдо
️️️️
С. Вегас
ГОЛ! 1:0!
М. Хани
54'
Желтая карточка
М. Эль-Маграби
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Али Лотфи
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
10
Афша
ЦП
15
Алиу Дьен
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
11
Ахмед Абделькадер
ЦФ
3
Мохамед Хани
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
15
Эктор Морено
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Аль-Ахли
33
Хамза Алаа
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
28
Карим Фуад
ЛЗ
20
Махмуд Вахид
ЦЗ
11
Валид Солиман
ЦП
72
Зиад Тарек
ЦП
29
Луис Микиссоне
ЦФ
Монтеррей
33
Стефан Медина
ЦЗ
20
Хесус Гальярдо
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-3-3
1
Лотфи
21
Маалул
6
Ибрахим
25
Рабия
66
Эль-Маграби
14
Эль-Шахат
10
Афша
15
Дьен
3
Хани
11
Абделькадер
29
Мохамед
1-1-1-1-2
1
Андрада
5
Вегас
5
Краневиттер
7
Ромо
8
Меса
7
Писарро
15
Морено
66
Эль-Маграби
28
Фуад
28
Фуад
66
Эль-Маграби
14
Эль-Шахат
11
Солиман
11
Солиман
14
Эль-Шахат
11
Абделькадер
29
Микиссоне
29
Микиссоне
11
Абделькадер
5
Вегас
20
Гальярдо
20
Гальярдо
5
Вегас
7
Писарро
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
7
Писарро
Остались в запасе
Аль-Ахли
Монтеррей
33
Хамза Алаа
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
20
Махмуд Вахид
ЦЗ
72
Зиад Тарек
ЦП
Главный тренер
Питсо Мосимане
33
Стефан Медина
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Крус
Остались в запасе
33
Хамза Алаа
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
20
Махмуд Вахид
ЦЗ
72
Зиад Тарек
ЦП
Остались в запасе
33
Стефан Медина
ЦЗ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Главный тренер
Хосе Крус
Статистика матча Аль-Ахли - Монтеррей
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
- : -
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
01.11.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Технолоджико
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