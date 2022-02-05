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    Хосе Крус

    Тренер
    Имя Хосе
    Фамилия Крус
    Команда Монтеррей
    Гражданство Мексика
    Дата рождения 22 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монтеррей 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.02.2022 Аль-Ахли 1 : 0 Монтеррей
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