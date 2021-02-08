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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли - Бавария
Аль-Ахли - Бавария: обзор матча 08 февраля 2021
Аль-Ахли
08.02.2021, понедельник, 21:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Бавария
17'
Р. Левандовски
86'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аль-Ахли - Бавария
86'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Сане
Замена
️️️️
Т. Мохамед
83'
77'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
77'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
Замена
️️️️
Кахраба
69'
Замена
️️️️
Афша
69'
Замена
️️️️
Х. Эль-Шахат
69'
69'
Замена
К. Толиссо
️️️️
М. Рока
62'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
62'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
Замена
️️️️
А. Маалул
28'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
13
Бадр Банун
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
10
Афша
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
10
Кахраба
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бавария
23
Лукас Шнеллер
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-4-1
1
Эль-Шенави
21
Маалул
12
Ашраф
13
Банун
3
Хани
8
Фатхи
10
Афша
17
Сулейя
10
Кахраба
14
Эль-Шахат
29
Мохамед
4-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
17
Боатенг
19
Дэвис
21
Рока
6
Киммих
7
Гнабри
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
17
Боатенг
25
Зюле
25
Зюле
17
Боатенг
21
Рока
8
Толиссо
8
Толиссо
21
Рока
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
Остались в запасе
Аль-Ахли
Бавария
Главный тренер
Питсо Мосимане
23
Лукас Шнеллер
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
23
Лукас Шнеллер
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Аль-Ахли - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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