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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо Вл - Акрон
Торпедо Вл - Акрон: обзор матча 05 октября 2022
Торпедо Вл
05.10.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Акрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Торпедо Вл - Акрон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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Торпедо Вл
Акрон
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
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Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
24 ноября
13
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
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Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
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«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
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Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
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Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
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«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
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Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
24 ноября
13
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
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