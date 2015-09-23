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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Носта - Ахмат
Носта - Ахмат: обзор матча 23 сентября 2015
Носта
23.09.2015, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Ахмат
63'
Х. Кадыров
84'
Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Носта - Ахмат
90'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
М. Рыбус
84'
Замена
З. Садаев
️️️️
Х. Кадыров
84'
ГОЛ! 0:2!
Кану
Желтая карточка
И. Сабирзянов
80'
Замена
А. Салихов
️️️️
А. Попов
73'
Замена
И. Сабирзянов
️️️️
А. Самойлов
73'
63'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кадыров
Замена
Д. Подружко
️️️️
Н. Хабибуллин
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
35
Артем Попов
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
2
Сергей Терехин
ЦЗ
7
Александр Булановский
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
11
Андрей Самойлов
ЦП
89
Наиль Хабибуллин
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
18
Дмитрий Подружко
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
3-2-4-1
16
Лабутин
14
Сорокин
6
Олифиренко
2
Терехин
35
Попов
26
Гордеев
7
Булановский
11
Самойлов
89
Хабибуллин
6
Резников
9
Карпухин
3-2-4-1
1
Городов
31
Рыбус
6
Григалашвили
13
Семенов
40
Уциев
30
Кудряшов
10
Кану
37
Грозав
14
Кузяев
22
Пирис
10
Кадыров
89
Хабибуллин
18
Подружко
18
Подружко
89
Хабибуллин
11
Самойлов
4
Сабирзянов
4
Сабирзянов
11
Самойлов
35
Попов
27
Салихов
27
Салихов
35
Попов
31
Рыбус
33
Ахъядов
33
Ахъядов
31
Рыбус
10
Кадыров
9
Садаев
9
Садаев
10
Кадыров
Остались в запасе
Носта
Ахмат
45
Евгений Горячев
ЦЗ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Константин Галкин
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Носта - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Юность
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