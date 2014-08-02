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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ганновер-96 - Акхисар Беледиеспор
Ганновер-96 - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 02 августа 2014
Ганновер-96
02.08.2014, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ганновер-96 - Акхисар Беледиеспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
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Ганновер-96
Акхисар Беледиеспор
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2023.03.09 21:28
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