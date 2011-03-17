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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Аякс
Спартак - Аякс: обзор матча 17 марта 2011
Спартак
17.03.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Аякс
22'
Д. Комбаров
30'
Веллитон
54'
Алекс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Аякс
Замена
А. Дзюба
️️️️
Алекс
Желтая карточка
М. Рохо
Желтая карточка
Э. Эно
Замена
Ари
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Д. Цвитанич
️️️️
К. Эриксен
ГОЛ! 3:0!
Алекс
Замена
А. Озбилиз
️️️️
М. Сулеймани
Замена
Э. Эно
️️️️
Д. Блинд
ГОЛ! 2:0!
Веллитон
Пас отдал
Д. Комбаров
ГОЛ! 1:0!
Д. Комбаров
Пас отдал
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
7
Александр Шешуков
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Вурнон Анита
ЛП
24
Кристиан Эриксен
АП
6
Деми Де Зеув
ПП
6
Лоренцо Эбесилио
ЛФ
6
Сим Де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Джано
АП
19
Филип Озобич
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Аякс
29
Рональд Граафланд
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
4-3-2-1
31
Дикань
34
Макеев
7
Шешуков
5
Рохо
9
Комбаров
23
Комбаров
80
Ибсон
5
Кариока
46
МакГиди
12
Алекс
11
Веллитон
4-3-1-2
30
Верхувен
9
ван дер Вил
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
17
Блинд
6
Де Зеув
10
Сулеймани
6
Анита
24
Эриксен
6
Де Йонг
6
Эбесилио
12
Алекс
22
Дзюба
22
Дзюба
12
Алекс
46
МакГиди
39
Ари
39
Ари
46
МакГиди
17
Блинд
21
Эно
21
Эно
17
Блинд
10
Сулеймани
23
Озбилиз
23
Озбилиз
10
Сулеймани
24
Эриксен
12
Цвитанич
12
Цвитанич
24
Эриксен
Остались в запасе
Спартак
Аякс
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Джано
АП
19
Филип Озобич
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
29
Рональд Граафланд
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Джано
АП
19
Филип Озобич
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
29
Рональд Граафланд
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Спартак - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Питер Керкал (оба Англия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:00 (прямая)
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