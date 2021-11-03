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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Аякс
Боруссия Д - Аякс: обзор матча 03 ноября 2021
Боруссия Д
03.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 3
Завершен
Аякс
37'
М. Ройс (П)
72'
Д. Тадич
83'
С. Аллер
90+3'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аякс
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Д. Классен
Пас отдал
Антони
83'
ГОЛ! 1:2!
С. Аллер
Пас отдал
Антони
Желтая карточка
А. Кнауфф
79'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
М. Ройс
76'
Замена
Д. Мален
️️️️
Ш. Тиггес
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
67'
Замена
М. Кудус
️️️️
С. Бергейс
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
М. Вольф
58'
46'
Замена
Д. Классен
️️️️
Э. Альварес
39'
Желтая карточка
Э. Альварес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ройс
37'
Замена
М. Понграчич
️️️️
Т. Азар
34'
Красная карточка
М. Хуммельс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
4-2-3-1
1
Кобель
27
Вольф
15
Хуммельс
25
Аканджи
12
Менье
28
Витсель
5
Беллингем
9
Азар
8
Брандт
18
Ройс
27
Тиггес
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
12
Тимбер
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Антони
10
Тадич
22
Аллер
9
Азар
5
Понграчич
5
Понграчич
9
Азар
27
Вольф
25
Пасслак
25
Пасслак
27
Вольф
18
Ройс
7
Кнауфф
7
Кнауфф
18
Ройс
27
Тиггес
14
Мален
14
Мален
27
Тиггес
4
Альварес
18
Классен
18
Классен
4
Альварес
23
Бергейс
20
Кудус
20
Кудус
23
Бергейс
Остались в запасе
Боруссия Д
Аякс
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Боруссия Д - Аякс
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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