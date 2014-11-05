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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Барселона
Аякс - Барселона: обзор матча 05 ноября 2014
Аякс
05.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
36'
Л. Месси
76'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Барселона
83'
Замена
Адриано
️️️️
Д. Алвес
80'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
Замена
С. Денсвил
️️️️
Т. Сереро
80'
76'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
75'
Замена
Педро
️️️️
Неймар
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Л. Андерсен
72'
Вторая желтая
Й. Велтман
71'
Замена
А. Милик
️️️️
К. Сигторссон
62'
45'
Желтая карточка
Д. Алвес
42'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Н. Мойсандер
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
М. Бартра
Желтая карточка
Й. Велтман
34'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
9'
8'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
25
Ники Зимлинг
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
4
Мойсандер
34
Велтман
20
Бойлесен
16
ван Рейн
17
Сереро
20
Шоне
18
Классен
21
Эль-Гази
30
Сигторссон
25
Андерсен
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
5
Бартра
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Хави
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
17
Сереро
4
Денсвил
4
Денсвил
17
Сереро
25
Андерсен
44
Ридевальд
44
Ридевальд
25
Андерсен
30
Сигторссон
30
Милик
30
Милик
30
Сигторссон
10
Алвес
3
Адриано
3
Адриано
10
Алвес
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
Остались в запасе
Аякс
Барселона
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
1
Клаудио Браво
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Аякс - Барселона
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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