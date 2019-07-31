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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АИК - Марибор
АИК - Марибор: обзор матча 31 июля 2019
АИК
31.07.2019, среда, 20:00
Лига чемпионов
3 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Марибор
61'
С. Ларссон
93'
Т. Эльюнусси
48'
А. Котник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АИК - Марибор
120'
+1
Желтая карточка
К. Пирич
ГОЛ! 2:1!
Т. Эльюнусси
Пас отдал
Э. Аду
93'
75'
Желтая карточка
Б. Врховец
ГОЛ! 1:1!
С. Ларссон
61'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Котник
Пас отдал
М. Таварес
Желтая карточка
С. Ларссон
42'
Желтая карточка
А. Салетрос
24'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
6
Антон Салетрос
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
Марибор
12
Кенан Пирич
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
4
Блаж Врховец
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
АИК
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
8
Алекс Пихлер
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
5
18
Эльюнусси
8
Аду
7
Ларссон
5
Метс
6
Салетрос
2-4-1
12
Пирич
22
Милец
28
Вилер
10
Хотич
7
Кронаветер
17
Котник
4
Врховец
9
Таварес
Остались в запасе
АИК
Марибор
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Остались в запасе
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча АИК - Марибор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Информация о матче
Стадион:
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