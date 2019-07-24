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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - АИК
Марибор - АИК: обзор матча 24 июля 2019
Марибор
24.07.2019, среда, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
АИК
6'
Р. Кронаветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - АИК
ГОЛ! 1:0!
Р. Кронаветер
Пас отдал
Д. Хотич
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
12
Кенан Пирич
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
4
Блаж Врховец
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
АИК
6
Антон Салетрос
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
14
Мартин Крамарич
ЛВ
8
Алекс Пихлер
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
2-4-1
12
Пирич
22
Милец
28
Вилер
4
Врховец
7
Кронаветер
17
Котник
10
Хотич
9
Таварес
5-1
6
Салетрос
8
Аду
7
Ларссон
5
Метс
18
Эльюнусси
30
Сигторссон
Остались в запасе
Марибор
АИК
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
8
Алекс Пихлер
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Остались в запасе
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
8
Алекс Пихлер
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Статистика матча Марибор - АИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
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Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
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Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
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1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
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2024.09.11 18:18
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