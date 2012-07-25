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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Линфилд - АЕЛ
Линфилд - АЕЛ: обзор матча 25 июля 2012
Линфилд
25.07.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
АЕЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Линфилд - АЕЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Ларн
1 : 2
20.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Каррик Рейнджерс
2 : 2
17.10.2026
Линфилд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
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11 сентября
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Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
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2025.07.08 10:06
Прогноз на точный счeт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:27
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
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