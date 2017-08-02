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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕЛ - Аустрия
АЕЛ - Аустрия: обзор матча 02 августа 2017
АЕЛ
02.08.2017, среда, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Аустрия
60'
Альдаир
34'
Р. Хольцхаушер (П)
90'
Ф. Пирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕЛ - Аустрия
Желтая карточка
Альдаир
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Пирес
90'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Пирес
Желтая карточка
Б. Митря
85'
ГОЛ! 1:1!
Альдаир
60'
45'
+5
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
41'
Желтая карточка
П. Филипович
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хольцхаушер
6'
Желтая карточка
К. Мартшинко
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча АЕЛ - Аустрия
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
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- : -
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Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
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1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
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