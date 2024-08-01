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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЕК - Пакш
АЕК - Пакш: обзор матча 01 августа 2024
АЕК
01.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Пакш
19'
Z. Haraszti
42'
K. Papp
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Пакш
81'
Замена
E. Silye
️️️️
J. Windecker
81'
Замена
K. Kovács
️️️️
А. Осват
74'
Замена
B. Balogh
️️️️
K. Papp
Замена
S.
️️️️
И. Фараж
67'
59'
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
59'
Замена
Б. Сабо
️️️️
Z. Haraszti
Замена
Ф. Соль
️️️️
E. Cabrera
59'
Замена
Г. Наум
️️️️
М. Роден
59'
Замена
Х. Миличевич
️️️️
Ф. Санчес
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
K. Papp
Пас отдал
А. Осват
37'
Желтая карточка
А. Осват
Желтая карточка
А. Гарсия
35'
Желтая карточка
E. Cabrera
19'
19'
ГОЛ! 0:1!
Z. Haraszti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Zlatan Alomerović
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Маркус Роден
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
22
József Windecker
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
29
Barna Tóth
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
АЕК
51
Андреас Параскевас
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
42
Maximos Petoussis
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
34
Danny
ЦП
11
Santos
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
47
Demosthenis Vasiliou
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
89
Vilmos Borsos
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
17
Bence Kocsis
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
3-4-1-2
33
14
Гарсия
27
Роберж
28
Санчес
7
Роден
10
Димерс
16
Гама
6
Суарес
11
Фараж
30
22
3-4-1-2
1
Саппанош
24
Ленжер
14
Осват
30
22
5
Вечеи
21
26
23
Этвеш
10
29
11
Фараж
11
11
11
Фараж
7
Роден
29
Наум
29
Наум
7
Роден
28
Санчес
15
Миличевич
15
Миличевич
28
Санчес
30
9
Соль
9
Соль
30
22
14
14
22
14
Осват
20
20
14
Осват
21
8
8
21
10
80
Сабо
80
Сабо
10
29
13
13
29
Остались в запасе
АЕК
Пакш
51
Андреас Параскевас
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
42
Maximos Petoussis
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
34
Danny
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
47
Demosthenis Vasiliou
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
25
Barnabás Simon
ВР
89
Vilmos Borsos
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
17
Bence Kocsis
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
51
Андреас Параскевас
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
42
Maximos Petoussis
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
34
Danny
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
47
Demosthenis Vasiliou
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
89
Vilmos Borsos
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
17
Bence Kocsis
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча АЕК - Пакш
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
АЕК-Арена
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